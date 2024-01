L'America si avvicina a una mini-guerra mediorientale

Lentamente, ma inesorabilmente, l’America scivola verso una mini-guerra mediorientale: esattamente quello che Biden aveva giurato di non fare mai più. E lo fa a nove mesi dalle elezioni per la Casa Bianca: proprio quello che Joe Biden aveva giurato di non fare mai più, quando nell’estate del 2021 si ritirò dall’Afghanistan (in malo modo).

Lo fa nella peggiore posizione possibile, dal punto di vista politico: a poco più di nove mesi da un’elezione, con i sondaggi che lo danno in svantaggio su Donald Trump, un’opinione pubblica percorsa da venti di isolazionismo e spaccata (anche) sul Medio Oriente.Cominciando dalla scadenza elettorale, va sfatata una leggenda anti-americana che rimane diffusa. «I presidenti americani scatenano guerre per vincere le elezioni», è un vecchio stereotipo privo di conferme nella realtà storica. È più facile trovare prova del contrario, per esempio alcune guerre che stroncarono dei presidenti come il Vietnam per Lyndon Johnso





