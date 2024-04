Una coppia di trentenni vive in un ex scuolabus trasformato

A volte la vita prende direzioni inaspettate e ci spinge verso strade che mai e poi mai avremmo pensato di esplorare, proprio come è successo a Tanya e Arya. Si tratta di una coppia di trentenni che, dopo un lungo lavoro di trasformazione e ristrutturazione, è andata ad abitare in un ex scuolabus dal classico colore giallo acceso (al momento dell'acquisto, poi ridipinto con un più tenue celeste).

Fino a pochi anni fa, più precisamente nel 2021, i due vivevano in una normale casa composta da 4 camere da letto, ma qualcosa non andava. Dopo un breve periodo passato in un van, ora sono soddisfatti della nuova quotidianità nel più ampio scuolabus: «Adoro la semplicità e la versatilità di poter viaggiare ovunque vogliamo, avere un impatto minimo ed esplorare posti sempre diversi», dichiara Tanya a Cnbc

Coppia Trentenni Scuolabus Trasformazione Viaggiare

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



leggoit / 🏆 40. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

NBA, Lou Williams racconta: 'In una settimana ho comprato una Ferrari e una Lamborghini'L'ex sesto uomo NBA (tre volte vincitore del premio destinato a chi esce dalla panchina) ha raccontato in un podcast i pericoli di uno stile di vita un po' troppo 'allegro' con i guadagni NBA.

Fonte: SkySport - 🏆 33. / 53 Leggi di più »

Una donna salva una cagna randagia e si ritrova con una cucciolata inaspettataUna donna salva una cagna randagia e si ritrova con una cucciolata inaspettata. La storia di Carol, un cane salvato nel famigerato "corridoio della crudeltà" di Houston.

Fonte: HuffPostItalia - 🏆 6. / 89 Leggi di più »

Una donna si spaccia per avvocato e scrive una finta sentenza per truffare una clienteDiletta Verdini, figlia dell'ex senatore Denis, ha patteggiato un anno di reclusione per tentata truffa e falso. Si era spacciata per avvocato e aveva scritto una finta sentenza per vantarsi con la cliente di aver vinto la causa. La truffa è stata scoperta dalla stessa cliente che ha incaricato un nuovo avvocato.

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

La Milano-Sanremo è ancora di un belga: vince Jasper Philipsen. Sfortunato Ganna, rimandato PogacarUna volata furiosa, incerta, bellissima ha deciso una Milano-Sanremo corsa a una media record

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

Trova una vecchia valigia in cantina, una donna scopre così un tesoro della naturaUna persona ha trovato una vecchia valigia rovinata in cantina e ha avuto la curiosità di aprirla…

Fonte: LaStampa - 🏆 16. / 68 Leggi di più »

Una serie tv, un libro e una ricetta per il fine settimanaTra i nostri consigli per il fine settimana, la ricetta del crumble di pesce di Davide Nanni: una ricetta di recupero, ma deliziosa

Fonte: HuffPostItalia - 🏆 6. / 89 Leggi di più »