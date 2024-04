Una donna si spaccia per avvocato e scrive una finta sentenza per truffare una cliente

Prima si sarebbe spacciata per avvocata con una badante romena, per poterla seguire in un processo di lavoro. E poi avrebbe scritto anche una finta sentenza, vantandosi con la cliente di aver vinto la causa. E' la vicenda per la quale Diletta Verdini, figlia del primo matrimonio dell'ex senatore Denis, ha patteggiato oggi un anno di reclusione davanti al gip di Firenze Agnese Di Girolamo. Tentata truffa e falso le ipotesi di reato contestate alla donna.

A scoprire quanto sarebbe accaduto è stata la stessa cliente: non vedendo arrivare i soldi previsti dalla sentenza, avrebbe incaricato un nuovo avvocato di seguire la sua vicenda. E il legale ha scoperto il presunto raggiro in corso. A raccontare la vicenda era stata l'anno scorso la trasmissione 'Le Iene' e oggi il gip ha accolto il patteggiamento intervenuto tra la Procura di Firenze e l'imputata, difesa dall'avvocato Marco Rocchi, e ha disposto la sospensione condizionale della pen

Figlia di Denis Verdini condannata per falsificazione di sentenzaDiletta Chiara Verdini, figlia dell’ex senatore di Ala, Denis Verdini, è stata condannata a un anno di reclusione per aver falsificato una sentenza del tribunale del lavoro di Firenze. Si era finta avvocato per convincere una badante che aveva vinto la causa contro la famiglia per cui aveva lavorato.

