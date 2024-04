Una donna salva una cagna randagia e si ritrova con una cucciolata inaspettata

Una donna che aveva accolto in casa una femmina di cane randagio ha avuto la sorpresa di una cucciolata tanto inaspettata quando splendida. Kimberley Taylor, coordinatrice delle adozioni presso la Corridor Rescue Inc. di Spring, in Texas, ha raccontato l’emozionante storia di Carol a Newsweek. L’animale, prima di essere salvato e recuperato, vagava disorientato nel famigerato "corridoio della crudeltà" di Houston, quartiere tristemente noto per essere un punto caldo per l’abbandono dei cani.

“Con sempre meno spazi disponibili nei rifugi in tutto il Texas, si è arrivati a un punto in cui le persone disperate abbandonano i loro cuccioli ogni giorno in strada”, analizza la drammatica situazione Kimberley. Per fortuna nel destino di Carol c'era un insperato angelo custode sotto forma di una donna del posto che, secondo la stessa Kimberley, ha fatto amicizia con lei, accogliendola in casa e sfamandola, prima di contattare il Corridor Rescu

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



HuffPostItalia / 🏆 6. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

“Carol Maltesi uccisa perché era una donna che ricercava indipendenza”: le motivazioni…Una 'brutale violenza di genere' per giudici: 'Fu uccisa perché era una donna'

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

Omicidio Carol Maltesi, i giudici: «Davide Fontana l’ha uccisa perché era una donna»Lo scrive la corte d’Assise d’appello di Milano, presieduta da Ivana Caputo, nelle motivazioni della condanna all’ergastolo. La vittima è stata «punita» per avere cercato «la sua indipendenza, economica e personale»

Fonte: VanityFairIt - 🏆 14. / 69 Leggi di più »

NBA, Lou Williams racconta: 'In una settimana ho comprato una Ferrari e una Lamborghini'L'ex sesto uomo NBA (tre volte vincitore del premio destinato a chi esce dalla panchina) ha raccontato in un podcast i pericoli di uno stile di vita un po' troppo 'allegro' con i guadagni NBA.

Fonte: SkySport - 🏆 33. / 53 Leggi di più »

The Walking Dead: Daryl Dixon, un nuovo sguardo alla stagione 2 in una clip con CarolMelissa McBride tornerà a tempo pieno nei panni di Carol nei prossimi episodi dello spin-off sequel.

Fonte: comingsoonit - 🏆 24. / 63 Leggi di più »

Trova una vecchia valigia in cantina, una donna scopre così un tesoro della naturaUna persona ha trovato una vecchia valigia rovinata in cantina e ha avuto la curiosità di aprirla…

Fonte: LaStampa - 🏆 16. / 68 Leggi di più »

Russia, una donna lancia una Molotov in un seggio elettoraleA Yugra. Clima di tensione nel primo giorno delle Presidenziali (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »