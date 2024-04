Il caso di Antonella di Massa: nuovi sviluppi durante la puntata di Chi l'ha visto

Durante la puntata del 3 aprile 2024 di Chi l'ha visto, Federica Sciarelli ha approfondito nuovamente il caso di Antonella di Massa, la 51enne scomparsa a Casamicciola ad Ischia e poi ritrovata morta undici giorni dopo a Succhivo, in un campo abbandonato con alberi di arance, da due inviati della trasmissione. Antonella è stata trovata morta undici giorni dopo la scomparsa e ancora oggi nessuno è riuscito a capire cosa è successo quel giorno.

I dubbi e le domande sul caso sono ancora molti, e la famiglia vuole sapere cosa sia davvero accaduto alla donna. Durante la puntata di Chi l'ha visto viene trasmesso un video che riprende un'auto bianca che appare undici ore prima dal ritrovamento del corpo di Antonella. «L'unica macchina bianca che entra nel vicolo è questa. Questa macchina può aver visto qualcosa», ha sottolineato l'inviato di Chi l'ha visto, Francesco Paolo Del R

Antonella Di Massa Scomparsa Morte Indagini Chi L'ha Visto

