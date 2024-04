Bambina scomparsa in Serbia uccisa: fermate due persone

La piccola Danka Ilic, "la bambina scomparsa in Serbia è stata uccisa, e per questo crimine sono state fermate due persone": lo ha annunciato il presidente serbo Aleksandar Vucic durante una sessione straordinaria del governo, come riporta la Tv pubblica di Belgrado. Arrestate due persone La polizia serba ha affermato di aver arrestato due persone sospettate dell'omicidio di Danka Ilic, ricordando che la bambina di 2 anni era scomparsa la settimana scorsa dalla zona di Bor, in Serbia .

"Abbiamo brutte notizie per la bimba di Bor, Danka Ilic è stata uccisa - ha detto Vucic -. La polizia ha arrestato due persone che hanno ucciso Danka e, da quanto ho capito, entrambi hanno confessato il loro crimine". Il presidente serbo ha specificato che la polizia sta conducendo i due sul luogo dove si troverebbe il corpo della bambina. L'allarme sulla scomparsa L'allerta era stata diramata in tutta Europa per la scomparsa di Danka Ilic, sparita nel nulla il 26 marzo in Serbia

