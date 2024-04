La morte di Antonella di Massa e l'inchiesta per la morte di Valeria Pandolfo

La morte di Antonella di Massa, la donna scomparsa e ritrovata morta in frutteto ad Ischia dopo 11 giorni, non da' pace ai familiari. «Mi sembra un'altra Antonella quella che mi state raccontando». Così la sorella di Antonella, Mariella, che rompe il silenzio per la prima volta. Tanti i dubbi e le domande: una giornata piena di gesti quotidiani e poi cosa è successo? Se lo chiede la donna nel corso della puntata di Chi l'ha visto? in onda mercoledì 3 aprile alle 21.20, in diretta su Rai 3.

Nella trasmissione si torna anche sull'inchiesta per la morte di Valeria Pandolfo: la procura, infatti, ha chiesto l'archiviazione del caso, ma la mamma e la sorella si battono per sapere cosa è successo. Il dolore del marito «Noi conosciamo l'inizio di questa storia, lo dico dal primo giorno – ha sottolineato in diretta il marito durante la puntata della trasmissione andata in onda lo scorso mercoledì–. Poi abbiamo un vuot

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



leggoit / 🏆 40. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Alessia Pifferi e la paura che ci portiamo dentroAntonella Baccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert).

Fonte: IOdonna - 🏆 9. / 75 Leggi di più »

Antonella Viola alla guerra del bene | Il Caffè di GramelliniL&8217;incubo&44; indagato da fior di scrittori&44; consiste nell&8217;essere accusati ingiustamente di aver fatto del male&46; Ma la condizione opposta &8212;

Fonte: Corriere - 🏆 2. / 95 Leggi di più »

Una casa a una famiglia che stava in auto, il gesto dell'immunologa Antonella ViolaLa scienziata l'ha rivelato perché Cgil e gli Avvocati di strada rivendicavano il merito (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

The Voice Kids, il vincitore è Simone, 11 anni. Ma l’eliminazione di Alice non passa inosservataLa seconda edizione di The Voice Kids è giunta al termine e Antonella Clerici ha incoronato...

Fonte: leggoit - 🏆 40. / 51 Leggi di più »

Gli alberi del parco si chiameranno come i bimbi del paeseNel Padovano,l'iniziativa della sindaca Antonella Argenti:'Alberi testimoni delle nostre storie' (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Pechino Express: 'Antonella Fiordelisi è stata una scoperta', la rivelazione di una concorrenteBarbara Petrillo ricorda la sua esperienza a Pechino Express.

Fonte: comingsoonit - 🏆 24. / 63 Leggi di più »