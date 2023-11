'Un'altra figuraccia'. De Luca randella ancora la Schlein

"Un'altra figuraccia". De Luca randella ancora la SchleinBuffetti, sberle e schiaffoni. Sempre sferrati a distanza e in maniera ideale, per fortuna. Ma non per questo meno fragorosi. Il rapporto trasi è ormai ridotto a un perpetuo scambio di frecciatine, rivelatrici di una reciproca insofferenza politica destinata ad accentuarsi sempre più.

", ha affermato Schlein nella trasmissione tv in onda sul Nove. Poi al scoppola al governatore campano sulla sua possibile ricandidatura."", ha scandito la deputata dem, chiudendo idealmente la discussione sull'argomento.

A poche ore da quelle esternazioni, il presidente della regione Campania ha risposto in tono perentorio alla Schlein. Con le parole pronunciate da Fazio - ha detto -"". De Luca che in quegli anni era stato eletto sindaco di Salerno, ha pertanto rincarato:"". E via, un'altra scoppola al segretario di partito criticato di recente per la propria linea ultraprogressista.. headtopics.com

", aveva attaccato al riguardo il governatore campano, strigliando la Schlein. Nella medesima occasione, il politico aveva anche fatto a pezzi i dirigenti nazionali del proprio partito, definendoli a più riprese"

