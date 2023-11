Rubiales, la decisione della Fifa: tre anni di squalifica per il bacio a Hermoso

Il caso Rubiales arriva all'epilogo. La Fifa ha squalificato per tre anni l'ex presidente della Federcalcio spagnola dopo il"bacio rubato" a Jenni HermosoFifa

ha giudicato Rubiales, dimessosi dopo alcune settimane dall'episodio, colpevole di aver violato l'articolo 13, quello sulla violazione delle regole di fair play, integrità e lealtà. Ora Rubiales potrà chiedere le motivazioni entro dieci giorni e farè stata comunicata oggi e vale per tutte le attività nazionali e internazionali correlate al calcio. L'ex numero uno del calcio spagnolo era stato provvisoriamente sospeso per 90 giorni.

"l'impegno assoluto a rispettare e proteggere l'integrità di tutte le persone e a garantire il rispetto delle regole fondamentale di una condotta dignitosa".scoppia la sera del 20 agosto 2023. Allo Stadium Australia di Sydney, la Spagna di Jorge Vilda batte per 1-0 l’Inghilterra nella finale del Mondiale, conquistando per la prima volta nella storia la Coppa del Mondo. headtopics.com

