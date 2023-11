lo ha detto in collegamento con Paolo Del Debbio asu Rete 4. Nel mirino del governatore campano ci finisce la classe dirigente del partito: "Siamo avviati sulla strada giusta verso ilBisogna aprire un dibattito politico serio, darsi un linguaggio non auto referenziale. Questi parlano una lingua morta, sonodirigenti che non rappresentano nulla, non li conoscono, non sono in grado di conquistare il voto della madre. Un partito con questo gruppo dirigente non va lontano".

perché non si valorizza il merito, si valorizzano le correnti". De Luca ha spiegato anche perché lui non sarebbe ben visto tra i dem: "Uno che come me ha assunto da sempre un principio irrinunciabile per la sua attività politica è scomodo. Il principio è il seguente: la verità viene prima delle bandiere di partito".

Matteo Berrettini si separa dall'allenatore Vincenzo Santopadre dopo 13 anni: 'Sei riuscito a farmi sognare'Matteo Berrettini, che ritornerà a giocare nel 2024, ha annunciato la fine del rapporto di collaborazione col suo storico allenatore, Vincenzo Santopadre. Leggi di più ⮕

Tennis, Berrettini cambia coach: addio a Vincenzo SantopadreL’ufficializzazione su Instagram del romano. Il tecnico ne era stato mentore e scopritore Leggi di più ⮕

Matteo Berrettini, addio all'allenatore Vincenzo Santopadre: «Ti ho sentito con me in ogni difficoltà»Con un post Matteo Berrettini annuncia la fine della collaborazione con il coach che lo ha seguito negli ultimi 13 anni. «Quando penso a noi sento solo gioia» Leggi di più ⮕

Berrettini cambia coach: addio a Vincenzo SantopadreL’ufficializzazione del romano con un post su Instagram, il rapporto si interrompe dopo 13 anni. Il tecnico ne era stato mentore e scopritore Leggi di più ⮕

Matteo Berrettini si separa a sorpresa dal suo storico allenatore Vincenzo SantopadreIl tennista romano Matteo Berrettini lascia il suo storico allenatore Vincenzo Santopadre dopo tredici anni di collaborazione Leggi di più ⮕

Vincenzo Visco: “Il governo è in confusione perché ha bisogno di soldi”“La destra non ha capito la dimensione politica di certe misure. Bersani diceva che agli italiani non interessa se si alzano le tasse, ma odiano chi gliele fa pagare” Leggi di più ⮕