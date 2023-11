Parlamentare francese nei kibbutz degli orrori di Hamas: «Decapitazioni, donne incinte sventrate, fosse comuni

Donne incinte sventrate, decapitazioni realmente avvenute, donne anziane violentate, fosse comuni di ragazzini israeliani. Giorno uno, lunedì 16 ottobre, ore 8:15. Inizia dalla base militare di Choura, a sud di Tel Aviv, il viaggio dell'orrore di una delegazione di dieci parlamentari francesi, tra cui l'ex primo ministro Manuel Valls. E' la prima missione parlamentare straniera che va in Israele dopo l'orrore.

13 persone in un minibus sono state uccise a sangue freddo. I terroristi islamici di Hamas entrano nelle case per uccidere indiscriminatamente chiunque ci abiti dentro. Una donna anziana si è gettata dal secondo piano della sua abitazione per sfuggire al glaciale e feroce massacro.» scrive Caroline Yadan. Papa Francesco: «È un'ora buia, l'umanità ha preferito Caino ad Abele.

Arrestate moglie e suocera del parlamentare SoumahoroArrestate moglie e suocera del parlamentare Soumahoro Leggi di più ⮕

