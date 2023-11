Arrestate moglie e suocera del parlamentare Soumahoro

Agli arresti domiciliari la moglie Liliane Murekatete e la suocera Marie Therede Mukamatsindo del parlamentare Aboubakar Soumahoro , il sindacalista di origini ivoriane e deputato eletto con l’alleanza Verdi-Sinistra, ora nel Gruppo Misto. È quanto disposto dal gip di Latina nell’ambito della gestione di cooperative che si occupavano della gestione di migranti e di minori non accompagnati nella provincia di Latina. Le misure sono state effettuate dalla Guardia di Finanza.

I magistrati hanno delegato le indagini alla Guardia di Finanza che ha analizzato, dopo alcune denunce presentate dai lavoratori delle coop che lamentano il mancato pagamento degli stipendi, in che modo siano stati impiegati i fondi ricevuti negli anni dalle due strutture. Sono piovute accuse pesanti da parte di alcuni ex ospiti nelle strutture gestite dalle coop, i quali in interviste alla stampa hanno parlato di «condizioni di vita inaccettabili».

