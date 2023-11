Miss Russia, Anna Linnikova denuncia: «Insultata sui social dagli ucraini, anche minacce fisiche»

Miss Russia ha affermato che il concorso di Miss Universo è stato «molto difficile» e che «continua a ricevere minacce» dagli utenti dei social ucraini a causa della sua partecipazione al concorso. Il 71esimo concorso annuale di Miss Universo si è tenuto a New Orleans, in Louisiana, e la competizione finale si è svolta il 14 gennaio.

Ma Apanasenko in precedenza aveva parlato con il Daily Beast della lotta per competere al fianco di Linnikova, dicendo che Linnikova le si era avvicinata solo per un selfie: «Fino all’ultimo momento ho sperato che Miss Russia venisse da me e mi chiedesse scusa, ma è venuta da me solo per farsi un selfie per quelli che penso fossero scopi di propaganda», ha detto Apanesenko al Daily Beast. «Miss Russia non ha detto una parola sulla guerra.