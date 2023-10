Serie A: al Genoa basta Gudmundsson, Salernitana ko

Gilardino batte Inzaghi e il Genoa risale in classifica. La sfida tra i due attaccanti campioni del mondo nel 2006 ora allenatori in serie A va al tecnico dei rossoblù che dopo due sconfitte consecutive ritrova la vittoria e i tre punti. Per Inzaghi, da poco sulla panchina dei campani, una sconfitta pesante per la classifica e per il morale al termine di una gara con molte ombre e pochissime luci per i granata.

Genoa aggressivo sin dal fischio d'inizio e capace di conquistare tre corner consecutivi nei primi tre minuti. Angoli che solo la bravura di Ochoa, su un colpo di testa di Dragusin e il palo, su Badelj anch'egli di testa, non vengono trasformati dai padroni di casa in vantaggio. La pressione dei rossoblù però è continua e gli uomini di Inzaghi faticano a superare la linea mediana del campo.

Al 34' la Salernitana riesce ad allentare la pressione del Genoa concludendo con Dia il cui rasoterra diagonale è preda di Martinez. Un minuto dopo il Genoa passa in vantaggio. Gudmundsson riceve al limite da Malinovskyi, si libera del marcatore e batte Ochoa con un perfetto diagonale che si infila nell'angolo più lontano. headtopics.com

Inzaghi prova così a cambiare nel secondo tempo inserendo da subito Sambia e Bohinen mentre Gilardino perde Retegui ancora non al meglio. Ma il secondo tempo è ben lontano dallo spettacolo della prima frazione e la gara diventa una partita a scacchi segnata soprattutto dai cambi.

Leggi di più:

Agenzia_Ansa »

Serie A, Genoa-Salernitana 1-0: rete di GudmundssonI titoli di Sky TG24 del 27 ottobre, edizione delle 19 Leggi di più ⮕

Al Genoa basta Gudmundsson per piegare una Salernitana sprecona: è 1-0 al 'Ferraris'Al Genoa basta un gol di Gudmundsson per avere la meglio sulla Salernitana. I rossoblu reagiscono alla grande dopo le due sconfitte consecutive contro Milan e Atalanta. I granata non cambiano marcia d Leggi di più ⮕

Genoa-Salernitana 1-0: Gudmundsson non perdona, i rossoblù tornano a vincere dopo un meseSERIE A - Due squadre in difficoltà puntano a sbloccarsi: sotto esame soprattutto i granata, ancora a secco di successi in questo campionato. Leggi di più ⮕

Gudmundsson e due legni, Genoa avanti all'intervallo 1-0: Ochoa tiene in piedi la SalernitanaSi è chiusa la prima frazione di gara al 'Ferraris' con il Genoa avanti 1-0 sulla Salernitana. La formazione padrona di casa parte subito forte con un colpo di testa di Dragusin sugli sviluppi di un Leggi di più ⮕

Serie A: in campo Genoa-Salernitana 0-0 DIRETTARetegui e Strootman ok, Martinez ha scontato la squalifica (ANSA) Leggi di più ⮕

Serie A: in campo Genoa-Salernitana 1-0 DIRETTAGudmundsson sblocca al 35' (ANSA) Leggi di più ⮕