Genoa-Salernitana 1-0: Gudmundsson non perdona, i rossoblù tornano a vincere dopo un mese

SERIE A - Gilardino batte Inzaghi grazie alla rete del suo talento più cristallino. Granata sempre più giù e ancora senza vittorie in campionato, mentre il Grifone riparte a seguito di due ko di fila., che torna a macinare punti con una prestazione positiva contro un avversario a oggi in evidente difficoltà.

Inzaghi37' Malinovskyi, 37' Maggiore, 39' Bradaric, 42' Bani, 70' Gyomber, 71' De Winter, 86' IkwuemesiImperioso stacco del romeno su calcio d'angolo, l'estremo difensore granata fa un miracolo e la toglie dalla porta con un gran riflesso.Salernitana fragile sulle palle inattive: il centrocampista genoano spizza e centra il legno interno, col pallone che termina poi tra le mani di Ochoa.

Italia Notizie

Leggi di più:

Eurosport_IT »

Gudmundsson e due legni, Genoa avanti all'intervallo 1-0: Ochoa tiene in piedi la SalernitanaSi è chiusa la prima frazione di gara al 'Ferraris' con il Genoa avanti 1-0 sulla Salernitana. La formazione padrona di casa parte subito forte con un colpo di testa di Dragusin sugli sviluppi di un Leggi di più ⮕

Al Genoa basta Gudmundsson per piegare una Salernitana sprecona: è 1-0 al 'Ferraris'Al Genoa basta un gol di Gudmundsson per avere la meglio sulla Salernitana. I rossoblu reagiscono alla grande dopo le due sconfitte consecutive contro Milan e Atalanta. I granata non cambiano marcia d Leggi di più ⮕

Serie A: in campo Genoa-Salernitana 1-0 DIRETTAGudmundsson sblocca al 35' (ANSA) Leggi di più ⮕

Serie A: in campo Genoa-Salernitana 0-0 DIRETTARetegui e Strootman ok, Martinez ha scontato la squalifica (ANSA) Leggi di più ⮕

DIRETTA Serie A, Genoa-Salernitana: segui la cronaca LIVECalciomercato e altro Leggi di più ⮕

Genoa, torna la RE-AL: con Retegui Gudmundsson non è più soloSmaltito il guaio al ginocchio sinistro che gli ha fatto saltare le gare di campionato contro Milan e Atalanta e la chiamata in Nazionale, questa sera con la Salernitana Mateo Retegui è pronto a Leggi di più ⮕