Le pagelle di Genoa-Salernitana 1-0: Gudmundsson implacabile, grande gara di Sabelli. Stecca Dia

Serena gestione della sua zona di competenza. Sui palloni alti è sempre pericolosissimo.Irruento e senza mezzi termini, come per tutta la sua carriera. Tipico difensore di provincia, che a questi livelli sa però esaltarsi: se Dia non entra mai in partita il merito è soprattutto suo.Non fa rimpiangere il compagno, piantonando l'area con altrettanta attenzione e senso della posizione.Nessun attaccante della Salernitana lo fa sudare particolarmente.

Svernicia Mazzocchi a sinistra, mettendo dentro vari palloni invitanti per i compagni e proponendosi spesso anche dentro al campo.Fate già quattro per uno dei giocatori emergenti più appetitosi di questo campionato. Incantevole col pallone tra i piedi e sempre letale in zona gol: con questo rendimento ha già in tasca un biglietto per una big.Ci mette del suo sul gol del vantaggio, unico squillo di una partita altresì tutt'altro che entusiasmante.

Il suo Genoa ritrova gol, sorriso e organizzazione. I rossoblù sembrano avere le risorse necessarie per salvarsi con serenità, soprattutto vista la buona solidità anche in fase difensiva.Le pagelle della SalernitanaVari interventi prodigiosi a lanciare un messaggio chiaro: non è certamente lui il problema della Salernitana.Sempre impacciato e varie volte preso in mezzo. Gli inserimenti avversari lo mettono in grande difficoltà. headtopics.com

