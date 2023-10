La segnaletica della “rotonda di Ostia” va rifatta: è diventata invisibile

I segnali che indicano lo stop ed il dare precedenza, come quelli che delimitano le corsie, in piazzale Cristoforo Colombo, sono diventati praticamente illeggibili.

Il piazzale, che i romani conoscono come la “rotonda di Ostia”, è attraversato ogni giorno da migliaia di vetture, perché rappresenta il terminale della Colombo e, quindi, uno dei punti di accesso principali al litorale romano. La vernice sbiadita dal tempo, quindi, diventa un problema da quanti percorrono il tratto di strada. Una criticità a cui, l’amministrazione municipale, ha deciso di affrontare.

“Mi auguro che gli ottocento attraversamenti pedonali luminosi che il Sindaco Gualtieri ha annunciato di voler realizzare a Roma, siano fatti in parte nel nostro Municipio” ha aggiunto Bozzi, il capogruppo di municipale di Azione. In attesa di sapere se anche sul litorale e gli altri quartieri amministrati da Falconi beneficeranno di questi attraversamenti, verrà almeno rifatta la segnaletica “sparita” dalla “rotonda di Ostia”. headtopics.com

Italia Notizie

Leggi di più:

romatoday »

Carmine Costagliola, arrestato il boss delle fiction: è accusato di un omicidioQuando gli agenti della polizia di Ostia lo hanno preso nella sua abitazione di Dragoncello aveva... Leggi di più ⮕

Ostia, varco al Pontile a rischio fratture: turisti incredulidi Moira di Mario Divelte dalla forza del nubifragio che il 16 ottobre scorso ha messo in... Leggi di più ⮕

Ostia, forte mareggiata: onde alte fino a due metri e mezzo e danni agli stabilimentiOstia, forte mareggiata: onde alte fino a due metri e mezzo e danni agli... Leggi di più ⮕

Tony Colombo, Tina Rispoli resta in cella: il riesame del cantante nella prossima settimanaNiente sconti dal riesame per Tina Rispoli: la moglie del cantante neomelodico Tony Colombo... Leggi di più ⮕

Nave per la ricerca geofisica Shi Yan 6 nel porto di Colombo... (ANSA) Leggi di più ⮕

Von der Leyen, presto proposta su utilizzo asset russi'La commissione presenterà una proposta su come usare i profitti generati dagli asset russi congelati e che sono stanziali e che al momento sono di beneficio solo per alcune istituzioni finanziarie: l'idea è di passarli all'Ucraina per la ricostruzione att... Leggi di più ⮕