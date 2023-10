Figlio e fidanzata rapinati, il padre si fa giustizia da solo e pesta il ladro (che finisce in ospedale in cod

Un padre si è trasformato in giustiziere quando ha saputo che il figlio e la fidanzata, entrambi minori, erano stati vittime di una rapina da parte di due tossici. L’aggressione si è verificata in viale Filarete, zona Torpignattara, martedì sera, quando i fidanzatini di 16 anni sono stati avvicinati da due individui che volevano rapinargli la catenina. I due sono stati anche malmenati dai rapinatori.

Tutte fratture scomposte. Dovrà quindi sottoporsi ad un’operazione maxillofacciale per ridurre i traumi. La polizia è riuscita ad arrestare il complice, che è stato rintracciato sempre vicino a viale Filarete. L’uomo ha cercato di fuggire ma gli agenti sono stati bravi a rintracciarlo. Dovrà rispondere di tentata rapina e lesioni. Invece il padre giustiziere è stato indagato per lesioni gravi.

