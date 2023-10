Serie A, Genoa-Salernitana 1-0: rete di Gudmundsson

La decima giornata del campionato si è aperta al Luigi Ferraris con la vittoria dei rossoblù di Gilardino sui ragazzi di Inzaghi. Domani Sassuolo-Bologna, Lecce-Torino e Juventus-VeronaPrimo match della decima giornata di Serie A. Allo Stadio Luigi Ferraris di Genova si è giocato l’anticipo di Genoa-Salernitana, sfida tra le squadre degli ex Milan Inzaghi e Gilardino, finito 1-0 per i padroni di casa. Domani si torna in campo per Sassuolo-Bologna, Lecce-Torino e Juventus-Verona.

Per la squadra di Inzaghi l’occasione arriva al 55’ con Mazzocchi - su cross basso di Sambia – che calcia però troppo lontano dalla porta. Pericolo sventato per i campani all’81’, quando Pirola blocca il tentativo di Kutlu piazzato da posizione defilata. Altra chance per la Salernitana all’85. È di nuovo cross di Sambia intercettato da Mazzocchi, con colpo di testa, che però finisce sulla traversa. Dia non riesce a infilarla.

