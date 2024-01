Primarie repubblicane: Trump considera già vinte le elezioni

Nikki Haley, Donald Trump e Ron DeSantis (Afp) Nei mesi scorsi affollato, appare ora molto ridotto il campo degli avversari di Donald Trump nelle primarie repubblicane, che iniziano lunedì in Iowa, ma che l'ex presidente considera già vinte. Nonostante, o forse proprio grazie, alle sue tante vicende giudiziarie che lo porteranno a frequentare nei prossimi mesi aule dei tribunali che intende trasformare in palchi per comizi.

Sono in tutto quattro gli sfidanti di Trump rimasti in campo:, e poi il miliardario dei bio-tech, Vivek Ramaswamy, e l'ex governatore dell'Arkansas, Asa Hutchinson.Rieletto governatore della Florida con percentuali di voto da record, il 45enne repubblicano, di origine italiana sia da parte di madre che da parte di padre, ha lanciato ufficialmente la sua campagna per la Casa Bianca nel maggio del 2023, con la promessa di replicare a livello nazionale la battaglia contro liberal, gay e in generale tutto quello che la destra bolla come 'woke' condotta in Florid





Donald Trump in vantaggio in Iowa per le primarie repubblicaneLe primarie repubblicane iniziano con Donald Trump in vantaggio in Iowa. Il sondaggio condotto tra i cittadini intenzionati a votare ai caucus locali mostra che Trump raccoglierebbe il consenso del 48% degli elettori locali. Nikki Haley è al secondo posto con il 20%.

Insurrezione contro gli Stati Uniti: le accuse contro Donald Trump fanno discutere giuristi e politiciIl tentativo di Donald Trump di tornare alla Casa Bianca sta costringendo molti giudici statunitensi, compresi quelli della corte suprema, ad affrontare questioni giuridiche e costituzionali che per decenni hanno interessato solo i circoli accademici, e che invece potrebbero avere conseguenze enormi in questa fase storica. Un primo esempio: quando si può parlare di insurrezione contro gli Stati Uniti? Tutto ruota intorno alla terza sezione del 14° emendamento della costituzione, ratificata poco dopo la guerra civile, combattuta dal 1861 al 1865 tra il sud schiavista e il nord antischiavista. La sezione stabilisce che non può ricoprire incarichi pubblici chi è stato coinvolto in insurrezioni o rivolte contro lo stato dopo aver giurato sulla costituzione. Fu introdotta per impedire ai funzionari della confederazione sudista di tornare al potere.

Trump prende una decisione importante a Mar-a-LagoIl presidente statunitense Donald Trump prende una delle decisioni più importanti di politica estera della sua presidenza durante la sua residenza a Mar-a-Lago in Florida.

Perché è inaccettabile la candidatura di TrumpAll’epoca il presidente Trump si era presentato agli elettori chiedendo che gli concedessero altri quattro anni di mandato. Il 51 per cento dei votanti aveva detto di no.... Leggi

La Corte Suprema respinge la richiesta di esaminare l'immunità di TrumpLa Corte Suprema respinge la richiesta del procuratore speciale di esaminare l'immunità dell'ex presidente Trump, regalando una vittoria alla sua campagna elettorale. La decisione potrebbe influenzare i tempi dei processi all'ex presidente e avere un impatto sulla campagna elettorale.

Biden in difficoltà per la rielezioneGli ultimi sondaggi vedono l’attuale presidente arrancare sulla strada per la rielezione. Quali sono i punti deboli per cui il «vecchio Joe» parte sfavorito sul «vecchio Donald», Biden probabilmente perderebbe contro Trump, secondo i sondaggi.

