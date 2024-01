Trump prende una decisione importante a Mar-a-Lago

Giovedì 2 gennaio del 2020 il presidente statunitense Donald Trump si trovava nella sua residenza di Mar-a-Lago a Palm Beach, in Florida, per giocare a golf e trascorrere insieme a un pezzo di famiglia le vacanze natalizie. Trump era arrivato due settimane prima, ma era rimasto in contatto costante con i suoi collaboratori per organizzare la campagna elettorale in vista delle presidenziali di novembre.

Poco prima delle 17 di giovedì, mentre era in riunione con alcuni suoi consiglieri, Trump è stato interrotto e chiamato a partecipare a un incontro molto ristretto e riservato. È tornato poco dopo, senza dare alcuna indicazione su cosa fosse successo. Citando diverse sue fonti, Trump «ha preso una delle decisioni più importanti di politica estera della sua presidenza»: ha dato la definitiva approvazione per l’attacco aereo che nel giro di poche ore, uno dei più grandi nemici degli Stati Uniti degli ultimi anni e uno dei personaggi più potenti di tutto il Medio Orient





