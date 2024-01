Ursula von der Leyen: 'L'Europa può prendere il comando nella risposta globale alle sfide'

Ancora una volta la realtà che fa riflettere è che ci troviamo a competere più intensamente tra Paesi rispetto al passato, ma questo non è il momento per il conflitto o la polarizzazione, è il momento di costruire la fiducia, di guidare la collaborazione globale più che mai. Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, nel suo discorso al World economic forum. Per la presidente l'Europa può e deve prendere il comando nel dare forma alla risposta globale alle sfide.

La Russia sta fallendo nei suoi obiettivi strategici. E' un prima di tutto un fallimento militare, ha aggiunto von der Leyen spiegando che il fallimento è anche economico e diplomatico, e tutto questo ci dice che l'Ucraina può vincere questa guerra. Ma noi dobbiamo continuare a sostenere la sua resistenza. L'Ucraina ha bisogno di un sostegno finanziario prevedibile nel 2024 e oltre. Quando la Russia invase l'Ucraina, molti temevano che Kiev sarebbe caduta in pochi giorni e il resto del Paese nel giro di poche settimane. Ciò non è accaduto





Via libera della commissione Bilancio del Senato a un emendamento del governoLa commissione Bilancio del Senato ha dato il via libera a un emendamento del governo che riguarda le pensioni di vecchiaia di medici, dipendenti di enti locali, maestri e ufficiali giudiziari. Le pensioni anticipate rimangono penalizzate, ma i sanitari avranno un taglio più soft. I dirigenti medici e gli infermieri potranno rimanere al lavoro fino ai 70 anni.

Via libera della commissione Bilancio del Senato alla manovraLa commissione Bilancio del Senato ha dato il via libera alla manovra dopo una lunga maratona notturna di votazioni sugli emendamenti. Il provvedimento arriverà in Aula il 20 dicembre e il voto finale è previsto per il 22 dicembre. Inoltre, è stato approvato un testo comune delle opposizioni che destina 40 milioni di euro ad iniziative contro la violenza sulle donne.

Governo rinvia sul Mes, le opposizioni abbandonano commissioneIl Pd: 'Intento dilatorio' (ANSA)

Manovra, ok della Commissione bilancio: donne, pensioni, sanità e casa ecco tutte le novitàVia libera della commissione Bilancio del Senato a un emendamento del governo all'articolo 33...

Il ministro Giorgetti in Commissione bilancio: 'Aperto a rispondere anche sul Mes'Il ministro Giorgetti in Commissione bilancio: 'Aperto a rispondere anche sul Mes'. La notizia su Tg La7

Giuliano Amato lascia la presidenza della Commissione AlgoritmiL'ex presidente della Corte costituzionale Giuliano Amato ha lasciato l'incarico di presidente della Commissione Algoritmi. Ha spiegato che la sua nomina non risulta essere un'iniziativa della presidente del Consiglio.

