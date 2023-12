Piccoli alunni americani arruolano un cane sordo per lo spettacolo natalizio

Commozione e felicità. Questi i sentimenti che sgorgano spontanei sui social dopo che i piccoli alunni di una scuola elementare americana hanno “arruolato” un cane sordo adottato da un rifugio per farlo recitare nel loro spettacolo natalizio. Il peloso, che è anche un cane da terapia certificato, è stato l’assoluto protagonista del saggio di fine anno, veicolando allo stesso tempo un importante messaggio di sensibilizzazione.

Cole, questo il suo nome, ha fatto parte della vita di Chris Hannah, insegnante della scuola in questione, da quando l'uomo si è imbattuto per la prima volta nel profilo del cane sul sito web del South Jersey Regional Animal Shelter. Era l’aprile di sei anni fa. Chris aveva subito notato che l’animale era catalogato nella lista “con bisogni speciali". "Ho scoperto subito che questo cucciolo di Pit Bull di appena cinque mesi non stava suscitando interesse da parte dei potenziali adottanti perché era nato sordo", racconta a Newswee





