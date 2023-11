Attrice e scrittrice Bruna Kanakis è morta

Attrice e scrittrice, figlia di padre greco e di madre siciliana, fu eletta Miss a Sant'Eufemia d'Aspromonte quando aveva solo 15 anni, dopo una modifica del regolamento. Nel 1981 partecipò anche a Miss Universo per debuttare poi nel cinema, con piccoli ruoli nella commedia brillante a fianco di Giancarlo Giannini e Ornella Muti. I funerali saranno a Roma, alle 15, il 23 novembre nella chiesa di san Salvatore in Lauro.

Bruna, elegante, mediterranea, con splendidi occhi dorati, Kanakis cominciò la sua carriera come modella poi, su consiglio di Giuseppe Tornatore, iniziò a lavorare come attrice. È stata negli anni '80 in oltre 30 tra film e fiction per la tv. Tante le commedie brillanti degli inizi, diretta da Castellano e Pipolo e da Sergio Martino in Attila flagello di Dio (1982), Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio( 1983), Acapulco, prima spiaggia.





