Il 60% degli italiani farà acquisti per il black friday (domani, 24 novembre) e il 57% di questi sceglierà di comprare articoli di abbigliamento: è quanto si legge in una ricerca della Confcommercio sui venerdì di fine novembre dedicato agli sconti secondo la quale saranno soprattutto le donne ad affollare i negozi e a utilizzare l'on line ( il 63,2%), i giovani fino a 34 anni, e coloro che risiedono nelle regioni del Nord Ovest e del Mezzogiorno.

Un italiano su due - sottolinea l'associazione dei commercianti - approfitterà di questa occasione per acquistare in anticipo i regali di Natale (53,7%), tendenza in aumento rispetto allo scorso anno (il dato era 52,8%). Come da tradizione il 57% sceglierà capi di abbigliamento, il 44,7% prodotti di elettronica o elettrodomestici, il 35% calzature e prodotti di estetica. Il 92,4% di coloro che faranno acquisti spenderà fino a 500 euro a persona con una spesa media che si aggirerà sui 236 eur





