La salute di Céline Dion si aggrava a un anno dalla diagnosi

Le condizioni di salute di Céline Dion si aggravano a un anno dalla diagnosi della "sindrome della persona rigida". Secondo la sorella maggiore Claudette, la cantante ha perso il controllo dei muscoli, comprese le corde vocali. Nonostante ciò, Céline sta lavorando duramente per tornare sul palco.





Il lungo cammino della Peregrina, la perla più bella della storia al collo di Liz TaylorElizabeth Taylor wears a ruby and diamond necklace in the pool at Villa Fiorentina in Saint Jean Cap Ferrat.

Il direttore sportivo della Lazio parla del momento di difficoltà e della fiducia per il futuroIl direttore sportivo della Lazio parla del momento di difficoltà della squadra e sottolinea la fiducia per il futuro. Afferma che la Lazio deve essere al centro di tutto come società, tifosi e movimento calcistico. Ammette che il percorso di crescita del club richiederà tempo e interventi graduali.

Difficoltà per la realizzazione della stazione di Torrino-Mezzocammino della Roma-LidoIl progetto per la realizzazione della stazione di Torrino-Mezzocammino della linea Roma-Lido è stato ostacolato da errori progettuali e difficoltà logistiche. Il responsabile del procedimento ha spiegato che il progetto originale violava la legge nazionale che vieta la costruzione di ferrovie in curva.

Le parole del difensore della Juventus Bremer dal ritiro del BrasileGleison Bremer, difensore della Juventus e del Brasile, ha rilasciato un'intervista dal ritiro della nazionale verdeoro. Parla della sua concentrazione sulla Juventus e sul vincere trofei, della sfida con l'Argentina e del suo desiderio di giocare in Premier League.

La Juventus sorprende tutti e si avvicina all'InterL'ex giocatore della Juventus, Angelo Di Livio, si dice sorpreso dalla posizione attuale della squadra bianconera e la considera una seria contendente all'Inter per la vittoria del campionato.

Coupon-il film della felicitàPier Luigi e la signora Pina. Breve film top secret (che rischio, magari i cinematografari già lo sanno). E quindi non si sa se la recitazione di Bersani somigli di più a Marlon Brando di Fronte del porto o ad Alberto Tomba di Alex l’ariete. Zero dubbi sull’attrice, che è Milena Vukotic, l’impareggiabile cameriera di Buñuel nel Fascino discreto della borghesia, nonché la moglie di Raffaello Tognazzi Mascetti in Amici miei, interprete con Bolognini e Fellini, oltre a essere la compagna della vita di Fantozzi rag. Ugo. Il corto dura venti minuti, si intitola Coupon-il film della felicità, dove Andrea, stralunato e solitario, si aggira per la Roma deserta d’agosto con la sua bicicletta per comprare scatolette di tonno, con le quali accumula punti per vincere il misterioso Coupon della felicità. Somiglia forse un po’ al biglietto d’oro della fabbrica di cioccolato? Per saperlo di sicuro bisogna aspettare l’anteprima di oggi, al cinema Eden a Roma

