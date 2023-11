Papa Francesco: 'Messi o Maradona? Scelgo Pelé'

Alla domanda su chi preferisse fra i suoi connazionali Messi e Maradona, il Pontefice ha risposto citando un terzo grandissimo del mondo del calcio come Pelé: ". Maradona come giocatore un grande. Ma come uomo ha fallito. Poveretto è scivolato con la corte di quelli che lo lodavano e non lo aiutavano. E' venuto a trovarmi qui il primo anno di pontificato e poi poveretto ha avuto la fine che ha avuto. E' curioso: tanti sportivi finiscono male. Anche della boxe.

Ma per me di questi tre il grande signore è Pelé. Un uomo di un cuore. Io ho parlato con Pelé, una volta l'ho incontrato su un aereo quando ero a Buenos Aires, abbiamo parlato. Un uomo di una umanità così grande. I tre sono grandi. Ognuno con la sua specialità. Messi è bravo in questo momento.

Cessione Milan a RedBird, è scontro totale per Elliott: Blue Skye viola gli accordi, la Corte minaccia sanzioni

