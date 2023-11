Papa Francesco: 'La guerra è una sconfitta, servono due Stati'

L'escalation del conflitto Alla domanda se teme un escalation del conflitto, Bergoglio ha risposto:"Sarebbe la fine di tante cose e di tante vite. Io penso che la saggezza umana fermi queste cose. Sì, c'è la possibilità ma … e a noi questa guerra ci tocca per quello che significa Israele, Palestina, la Terra Santa, Gerusalemme ma anche l'Ucraina ci tocca perché è vicina.

L'antisemitismo Papa Francesco poi rispondendo alla domanda su un rigurgito dell'antisemitismo ha affermato:"Purtroppo l'antisemitismo rimane nascosto. Lo si vede, giovani per esempio, di qua e di là che fanno qualche cosa.

Il Papa sulla crisi climatica Il Pontefice ha anche detto che andrà a Dubai per la Cop28 sul clima."Sì, andrò a Dubai. Credo che partirò il primo dicembre fino al 3 dicembre. Starò tre giorni lì.

Nella lunghissima intervista Papa Francesco ha anche parlato del celibato e anche del ruolo della donna nella Chiesa. Maradona o Messi? E infine ha risposto alla domanda su chi preferisce tra Maradona e Messi:"Io dirò un terzo. Pelé. Sono i tre che io ho seguito. Maradona come giocatore un grande, un grande. Ma come uomo è fallito. Poveretto è scivolato con la corte di quelli che lo lodavano e non lo aiutavano. E' venuto a trovarmi qui il primo anno di pontificato e poi poveretto ha avuto la fine. E' curioso: tanti sportivi finiscono male. Anche della boxe.

