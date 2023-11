Papa Francesco al Tg1: “Ogni guerra è una sconfitta, servono due Stati. L’antisemitismo c’è, la Shoah non è b…

Il ritorno dell’antisemitismo: “La Shoah non è servita” Il Pontefice ha affrontato il tema del rischio di un rigurgito dell'antisemitismo. 'Purtroppo l'antisemitismo rimane nascosto. Lo si vede, nei giovani per esempio, di qua e di là, che fanno qualche cosa. Non è sempre sufficiente vedere l'Olocausto che hanno fatto nella Seconda guerra mondiale, questi sei milioni uccisi, schiavizzati. E non è bastato. Purtroppo, non è bastato.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ADNKRONOS: Papa Francesco, stasera intervista esclusiva al Tg1Tra guerra, migranti, clima e vita privata, il pontefice quasi un'ora a colloquio con il direttore del telegiornale Gian Marco Chiocci

Fonte: Adnkronos | Leggi di più ⮕

ILMESSAGGEROIT: Papa Francesco al Tg1: «L'antisemitismo c'è ancora, la Shoah non è bastata. Ogni guerra è una sconfitta, servo«Purtroppo l'antisemitismo rimane nascosto. Lo si vede, giovani per esempio, di qua e di...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più ⮕

AGENZIA_ANSA: Dalla guerra ai migranti, intervista esclusiva del Tg1 al PapaColloquio con Chiocci in onda stasera dopo l'edizione delle 20. Spazio anche al privato, il suo stato di salute, la vita da ragazzo (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più ⮕

ILGIORNALE: Papa Francesco: 'Non dimentichiamo Ucraina, Palestina e Israele''Per favore, non dimentichiamoci della martoriata Ucraina, non dimentichiamoci della Palestina e di Israele. Non dimentichiamoci le tante altre regioni del mondo in cui la guerra è ancora così forte' lo ha detto Papa Francesco durante l'Angelus per la Festa di Ognissanti, in piazza San Pietro.

Fonte: ilgiornale | Leggi di più ⮕

ILMESSAGGEROIT: Papa Francesco: La santità è un dono e al tempo stesso un cammino(Agenzia Vista) Roma, 01 novembre 2023 'La vera santità ha due caratteristiche: è un dono e al...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più ⮕

LIBERO_OFFICIAL: Papa Francesco: "Non dimentichiamo Ucraina, Palestina e Israele"(Agenzia Vista) Roma, 01 novembre 2023

Fonte: Libero_official | Leggi di più ⮕