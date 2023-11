Inter, appuntamento fissato per il rinnovo di Lautaro

LIVE: Udinese-Cagliari 1-0, Guessand!Inter, riecco Arnautovic: due mesi per scongiurare il 'pericolo' TaremiAccedi ora alla tua casella di posta e clicca sul link che ti abbiamo inviato e in pochi secondi entrerai a far parte della community di Calciomercato.com.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CORRIERE: Lautaro-Thuram perché quella dell’Inter è la coppia più bella del campionatoThuram si è inserito con qualità, intelligenza, grande empatia verso l’ambiente e anche grande educazione, ricevuta da papà Lilian. Lautaro ha uno status superiore, da vero leader

Fonte: Corriere | Leggi di più ⮕

CMDOTCOM: Inter, dalle parole ai fatti: il punto su rinnovo di LautaroDopo le dichiarazioni d&39;amore di ieri verso la maglia dell&39;Inter, il capitano nerazzurro Lautaro Martinez può presto passare ai fatti, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport.

Fonte: cmdotcom | Leggi di più ⮕

CMDOTCOM: Lautaro alimenta la fiducia dell'Inter: il punto sul rinnovoLautaro Martinez lo ha ribadito nella notte più prestigiosa, quella del Pallone d&39;Oro (l&39;argentino si è piazzato 20° in classifica): "Real Madrid? Ovviamente parliamo di

Fonte: cmdotcom | Leggi di più ⮕

SKYSPORT: Inter-Lautaro, atteso entro fine mese l'agente per trattare il rinnovoL'agenda dei nerazzurri

Fonte: SkySport | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: Inter, via alla trattativa per il rinnovo di Lautaro: l'agente atteso a MilanoL'Inter pensa al rinnovo di Lautaro Martinez e nelle prossime settimane inizierà ufficialmente la trattativa per prolungare l'accordo attualmente in scadenza il 30 giugno 2026. Secondo quanto riporta

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

CALCIOMERCATOIT: Rinnovo Lautaro, Inter ‘avvisata’: “Non conta solo il denaro”Calciomercato e altro

Fonte: calciomercatoit | Leggi di più ⮕