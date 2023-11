Papa Francesco senza peli sulla lingua: “Maradona ha fallito come uomo”

una delle compagini più note e con maggior seguito in Argentina, tra i paesi in cui il calcio è più radicato a livello globale.Lionel Messi, spesso oggetto di confronti tra due icone calcistiche di due epoche differenti e con due carriere distinte, unite dall’amore del popolo argentino e dalle bellissime giocate regalate sul terreno di gioco. E proprio in merito al dualismo tra Maradona e Messi, Papa Francesco ha allargato il cerchio:Papa Francesco e la passione per il calcio: le parole del Pontefice

“Sono i tre calciatori che io ho seguito” ha dichiarato Papa Francesco, soffermandosi in particolar modo sull’opinione che ha di Diego Armando Maradona:ma ha fallito come uomo. Poveretto, è scivolato con la corte di coloro che lo lodavano e non lo aiutavano”.Pibe de Oro“Venne qui a trovarmi nel primo anno di Pontificato”Papa Francesco ha poi osservato:Curioso, molti sportivi finiscono male, succede anche tra i pugili”.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ADNKRONOS: Papa Francesco: 'Tra Messi e Maradona, scelgo Pelè'Il Papa e la salute: 'Sto benissimo, sono vivo'

Fonte: Adnkronos | Leggi di più ⮕

SKYSPORT: Papa Francesco: 'Messi o Maradona? Aggiungerei Pelé'Leggi su Sky Sport l'articolo Papa Francesco: 'Messi o Maradona? Aggiungerei Pelé'

Fonte: SkySport | Leggi di più ⮕

GOALITALIA: Papa Francesco a sorpresa: 'Maradona e Messi due campioni, ma preferisco Pelé'Il Pontefice, interrogato su chi preferisse tra il Pibe de Oro e la Pulce, ha spiazzato tutti facendo il nome della leggenda brasiliana.

Fonte: GoalItalia | Leggi di più ⮕

FATTOQUOTIDIANO: Gaza, Papa Francesco: “La soluzione migliore è quella dei due StatiNon dobbiamo abituarci alla guerra perché ogni guerra è una sconfitta. Il problema più grande rimane l’industria delle armi.

Fonte: fattoquotidiano | Leggi di più ⮕

ADNKRONOS: Papa Francesco:Intervista del Pontefice a Gian Marco Chiocci, direttore del Tg1

Fonte: Adnkronos | Leggi di più ⮕

TGLA7: Papa Francesco: 'La guerra è una sconfitta, servono due Stati'La lunga intervista che Papa Francesco ha concesso al direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci

Fonte: TgLa7 | Leggi di più ⮕