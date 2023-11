Atalanta attesa dal test Inter. Scalvini da valutare, Gasperini s'affida all'esperienza di Kolasinac

E Lukaku mi ha fatto quasi un po' pena"Lazio, da Halloween un tris infernale di partite prima della sostaFeralpisalò, continua la preparazione in vista del Cosenza: differenziato per CamporeseCoppa Italia, il Parma vola agli ottavi. La gioia del presidente Krause:"Grande vittoria!"Tabbiani sì o Tabbiani no? Il dilemma Catania che rischia di compromettere una stagioneDoppio Bifulco e il Taranto vince. 2-0 al Messina nel recupero di Serie CSerie C, girone C.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TUTTOMERCATOWEB: Inter, Scalvini resta un obiettivo: almeno due ostacoli importanti nella trattativa con l'AtalantaGiorgio Scalvini resta un obiettivo di mercato dell'Inter in vista della prossima stagione. Giuseppe Marotta e Piero Ausilio hanno infatti il nome del centrale italiano dell'Atalanta nei primi posti,

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: Verso Atalanta-Inter con Scalvini in dubbio: oggi i primi risconti sulla lombalgiaIeri l'Atalanta ha staccato, mentre oggi ci sarà la ripresa dei lavori. La preparazione della sfida all’Inter - sottolinea La Gazzetta dello Sport - vivrà soprattutto dei primi riscontri sulla lom

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

CMDOTCOM: Inter, Scalvini nel mirino: due ostacoli da superare per MarottaGiorgio Scalvini resta un obiettivo di mercato dell&39;Inter in vista della prossima stagione. Giuseppe Marotta e Piero Ausilio hanno infatti il nome del centrale italiano dell&39;Atalanta sul taccuino.

Fonte: cmdotcom | Leggi di più ⮕

TUTTOSPORT: Scalvini è il sogno per l’Ital-Inter: sul centrale però incombe lo UnitedAcerbi, Bastoni, Dimarco, Darmian: una difesa di lombardi agli ordini di Inzaghi. Sul centrale dell'Atalanta incombono i Red Devils

Fonte: tuttosport | Leggi di più ⮕

TUTTOSPORT: Colpani, l’Inter ringrazia Gasperini e prepara il colpo mercatoL’Atalanta non ci ha creduto, ma ha incassato nove milioni. Con il Monza rapporti ottimi: Oristanio rientra nell’affare?

Fonte: tuttosport | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: Atalanta, seduta in vista dell'Inter: Zappacosta torna in gruppo, sono tre gli assentiDopo il successo di lunedì contro l'Empoli, l'Atalanta di Gian Piero Gasperini ha ripreso oggi la preparazione in vista del match contro l'Inter in programma sabato alle ore 18. Nella seduta di oggi

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕