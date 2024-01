Papa Francesco: 'All'inferno non c'è nessuno'

All'inferno non c'è nessuno. Nemmeno le anime dannate, persino le più cattive. Papa Francesco in tv da Fabio Fazio, interpellato in materia, ha sdoganato definitivamente la tesi teologica che in quel luogo terrificante in realtà non ci sia nessuno. Naturalmente ha spiegato che si tratta di una sua «speranza» personale e non «di un dogma di fede. Tuttavia - ha sottolineato ai telespettatori - a me piace pensare l'inferno vuoto e spero sia una realtà.

SCONTRO La possibilità che l'inferno sia un luogo eterno senza inquilini è stata attribuita ad uno dei più grandi teologi cattolici del XX secolo, lo svizzero Hans Urs von Balthasar anche se lui ha sempre negato di avere mai detto una cosa del genere. L'equivoco risale agli anni Ottanta, all'indomani di un convegno sul pensiero di Adrienne von Speyr che riprendeva la sua riflessione escatologica. Von Balthasar affermava solo che sperare la salvezza eterna di tutti gli uomini non è contrario alla fede. Anz





