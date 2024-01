Angelo Binaghi: 'Atp Finals a Torino oltre il 2025? Sono convinto che ce la faremo'

'Atp Finals a Torino oltre il 2025? Sono convinto che ce la faremo, la Coppa Davis ci ha agevolato. Stiamo interloquendo con tutte gli stakeholder interessati, al governo cercheremo di predisporre in tempi ragionevoli una proposta che possa essere accettata da Atp. Prima della prossima edizione delle Finals avremo qualche sicurezza in più.

Il tennis italiano a livello mondiale non è mai stato così importante da tutti i punti di vista, e credo che vinceremo questo scommessa e porteremo a casa un rinnovo degli Atp Finals, quanto esteso ci deve essere dato il tempo per fare la migliore proposta possibile'. Così Angelo Binaghi, presidente della Fitp, a 'La politica nel pallone' su Gr Parlamento. 'Portare la fase finale di Coppa Davis a Milano? A breve partirà la gara della sede a partire dal 2025, intendiamo esserci e provare a portare la competizione per i prossimi anni in Italia. Milano mi sembra la sede più adatta', ha aggiunto Binagh





tuttosport » / 🏆 29. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Cardinale Becciu condannato penalmente in VaticanoIl cardinale Giovanni Angelo Becciu è stato condannato a cinque anni e sei mesi di reclusione dal Tribunale vaticano per la gestione dei fondi della Segreteria di Stato e la compravendita del palazzo di Londra.

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

I capelli di Kate Middleton, un’ossessione mediatica che dura da oltre un decennioI capelli di Kate Middleton in tante foto dei suoi look più belli nel 2023: onde, frangia a tendina, colore, tagli e tanto altro

Fonte: DonnaModerna - 🏆 44. / 51 Leggi di più »

Centro di Maternità di Emergency di Anabah: oltre 76mila bambini nati e 489mila visiteIl Centro di Maternità di Emergency di Anabah, nella Valle del Panshir, ha visto nascere oltre 76mila bambini ed effettuato più di 489 mila visite. Offre assistenza ginecologica, ostetrica e neonatale e un servizio di assistenza prenatale.

Fonte: MarieClaire_it - 🏆 28. / 62 Leggi di più »

Il buio oltre l’area di rigoreRicky Rubio - che nei giorni scorsi ha detto addio alla Nba per curare la sua salute mentale -. è solo, ma non è il solo

Fonte: Gazzetta_it - 🏆 20. / 65 Leggi di più »

Juve, è un mercato all'assalto: ecco cosa cambia per arrivare davanti all'InterCon l'ipotesi Arabia per Kostic, oltre all'arrivo di Djalò, Allegri confida nella definitiva esplosione di Yildiz e potrebbe ritrovare il pupillo Bernardeschi

Fonte: Gazzetta_it - 🏆 20. / 65 Leggi di più »

Borse Ue rialzano la testa con le trimestrali Usa, Milano chiude a +0,7%. Petrolio in rallyWall Street è contrastata. Calano oltre le attese i prezzi alla produzione negli Stati Uniti. Euro vicino a 1,1 dollari. Spread sotto i 160 punti

Fonte: sole24ore - 🏆 1. / 98 Leggi di più »