Polemiche politiche all'ingresso della Commissione straordinaria nel Memoriale

Al suo ingresso nel Memoriale in occasione della visita della Commissione straordinaria intolleranza, razzismo, antisemitismo, istigazione all'odio e alla violenza del Senato, da lei presieduta, non placano le polemiche politiche sul fatto che ad accompagnarla sia il presidente del Senato. "Chiedetelo a lui", ha risposto la Segre ai giornalisti che le chiedono conto delle posizioni di La Russa.

, nei giorni scorsi aveva raccolto commenti carichi di odio e sprezzo sui social da parte di vari attivisti di sinistra e "anti-fascisti", scandalizzati dalla sua stessa presenza a fianco della Segre. Una volta arrivato al Binario 21 della Stazione Centrale di Milano, uno dei luoghi simbolo del dramma dell'italiano durante il Ventennio fascista, sui social i contestatori lo hanno accolto con il classico trattamento della sinistra, dandogli del ""Ho visitato lo Yad Vashem e credo che questo faccia bene a tutti e invito tutti a visitare questi luoghi per avereperché questo non possa ripetersi", è la risposta indiretta di La Russa a chi vuole gettare benzina sul fuoc





Libero_official » / 🏆 42. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Via libera della commissione Bilancio del Senato a un emendamento del governoLa commissione Bilancio del Senato ha dato il via libera a un emendamento del governo che riguarda le pensioni di vecchiaia di medici, dipendenti di enti locali, maestri e ufficiali giudiziari. Le pensioni anticipate rimangono penalizzate, ma i sanitari avranno un taglio più soft. I dirigenti medici e gli infermieri potranno rimanere al lavoro fino ai 70 anni.

Fonte: sole24ore - 🏆 1. / 98 Leggi di più »

Via libera della commissione Bilancio del Senato alla manovraLa commissione Bilancio del Senato ha dato il via libera alla manovra dopo una lunga maratona notturna di votazioni sugli emendamenti. Il provvedimento arriverà in Aula il 20 dicembre e il voto finale è previsto per il 22 dicembre. Inoltre, è stato approvato un testo comune delle opposizioni che destina 40 milioni di euro ad iniziative contro la violenza sulle donne.

Fonte: LaStampa - 🏆 16. / 68 Leggi di più »

Manovra, ok della Commissione bilancio: donne, pensioni, sanità e casa ecco tutte le novitàVia libera della commissione Bilancio del Senato a un emendamento del governo all'articolo 33...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Casa Mussolini diventi il memoriale delle vittime dell'odio politicoIl fascismo si alimenta di simboli. Bastano un luogo, un fatto storico, un anniversario per richiamare migliaia di militanti. Alcuni sono soltanto...

Fonte: Today_it - 🏆 12. / 72 Leggi di più »

Giuliano Amato lascia la presidenza della Commissione AlgoritmiL'ex presidente della Corte costituzionale Giuliano Amato ha lasciato l'incarico di presidente della Commissione Algoritmi. Ha spiegato che la sua nomina non risulta essere un'iniziativa della presidente del Consiglio.

Fonte: SkyTG24 - 🏆 31. / 55 Leggi di più »

Governo rinvia sul Mes, le opposizioni abbandonano commissioneIl Pd: 'Intento dilatorio' (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »