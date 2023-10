Onu, l’Assemblea Generale vota la bozza per la tregua a Gaza tra Israele e Hamas

Viene messa ai voti la bozza di risoluzione presentata dalla Giordania a nome degli Stati arabi che si concentra sulla “tregua umanitaria” a Gaza, per garantire l'ingresso degli aiuti e impedire lo sfollamento forzato. Per approvare il documento, che non ha valore vincolante, serve la maggioranza dei due terzi dei 193 Paesi membri. Intanto la portavoce dell'Ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha parlato di "crimini di guerra" in Medio Oriente.

"Il sistema umanitario a Gaza sta affrontando un collasso totale con conseguenze inimmaginabili per più di 2 milioni di civili”, è l'allarme lanciato dal segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, sottolineando che "data la situazione disperata e drammatica, le Nazioni Unite non saranno in grado di continuare a fornire aiuti all'interno di Gaza senza un cambiamento immediato e fondamentale nel modo in cui vengono inviati gli aiuti".

Intanto la tensione è sempre più alta tra Onu e Israele. Dopo le parole di Guterres dei giorni scorsi e la scelta israeliana di negare il visto ai rappresentanti delle Nazioni Unite, la portavoce dell'Ufficio per i diritti umani Ravina Shamdasani ha parlato di "crimini di guerra che si stano commettendo" in Medio Oriente. headtopics.com

