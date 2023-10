Kanye West, «NYT»: «Per decenni Adidas chiuse un occhio sul rapper»

Ma il colosso dello sportswear tedesco per quasi un decennio ne tollerò dietro le quinte i comportamenti sempre più erraticifrasi al vetriolo contro neri ed ebreidi Kanye, e non è chiaro se l’azienda abbia mai invocato una clausola «morale» introdotta nel 2016, al primo rinnovo del contratto con il rapper, che la autorizzava a rompere l’accordo in caso di comportamenti che avesserovideo...

durante una riunione nella sua casa di Manhattan. Non fu l’unico episodio del genere, si legge nell’inchiesta.

Leggi di più:

Corriere »