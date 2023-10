Israele accusa Hamas: 'Ospedale a Gaza è loro quartier generale'

Il portavoce delle Forze di difesa israeliane (Idf), Daniel Hagari, ha accusato il movimento islamista palestinese Hamas di avere diverse strutture sotterranee sotto l'ospedale Shifa a Gaza City, il più grande della Striscia di Gaza.

