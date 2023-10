Israele dice di aver scoperto il quartiere generale di Hamas: "È sotto l'ospedale Shifa"

A sinistra un'immagine diffusa dall'esercito israeliano, a destra la posizione dell'ospedale (da Google Maps)

Il quartier generale di Hamas a Gaza si troverebbe sotto l'ospedale Al-Shifa, a Gaza City. Almeno secondo Israele. A denunciarlo è infatti il portavoce delle forze di difesa di Tel Aviv Daniel Hagari, secondo cui da lì Hamas impartirebbe gli ordini ai suo miliziani e verrebbe coordinato il lancio di razzi contro Israele. Il sito sarebbe accessibile solo attraverso vari tunnel sotterranei e da alcune unità dell'ospedale, con cui condivide anche la rete elettrica.

Secondo l'esercito israeliano, il "fulcro dell'attività" di Hamas sarebbe proprio l'ospedale al Shifaa, il più grande della Striscia di Gaza. headtopics.com

מוקד פעילותו של הארגון ברצועה הוא בית החולים ״שיפאא׳״, בית החולים המרכזי והגדול ברצועת עזה הממוקם בלב העיר עזה. בבית החולים ״שיפאא׳״ מספר מתחמים תת קרקעיים המשמשים את ראשי ארגון הטרור החמאס להכוונת פעילותו ומנהרה המגיעה לבית החולים, ומאפשרת כניסה למפקדת החמאס שלא דרך בית החולים>L'Idf cita come fonti i servizi di intelligence, in particolare lo Shin Bet, e ha pubblicato anche degli audio a supporto di questa tesi. In uno viene ripresa la conversazione tra due cittadini di Gaza, la cui identità è ignota.

Per Benjamin Netanyahu i miliziani di Hamas sono "malati" e "trasformano gli ospedali nella sede del commando centrale per creare il loro terrore. La nostra intelligence - dice il primo ministro israliano - ha appena diffuso le prove". headtopics.com

