Nuova misura di sicurezza per le donne di origine rom incinte

La misura (che sta già facendo discutere) sembra tarata sulle donne di origine rom, incinte, spesso beccate, in flagranza nelle metropolitane, nelle stazioni o sui mezzi pubblici a sottrarre portafogli o telefonini e che, per la gravidanza, o perchè mamme di bimbi piccoli riescono ad evitare il carcere.

Adesso, con l’evidente intento di punire loro, il consiglio dei ministri vara una stretta sui reati minori che consente la detenzione di madri (soprattutto se recidive) con bambini di età inferiore a tre anni. Sarà il giudice a valutare l’opportunità della detenzione che finora era invece assolutamente proibita. Anche se il carcere resta comunque off limit per donne incinte o mamme di bambini sotto l’anno di età. E’ solo una delle tante norme del nuovo decreto sicurezza che il consiglio dei ministri ha approvato questo pomeriggio e che segna l’aumento consistente delle pene anche per chi truffa gli anziani o aggredisce esponenti delle forze dell’ordine o borseggiatori

