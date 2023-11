Nuove misure di sicurezza approvate in Italia

Una stretta sulle occupazioni, sulle misure antiterrorismo, sull'accattonaggio, sulle truffe agli anziani e anche sulle aggressioni ad appartenenti alle forze dell'ordine, cui sarà consentito il porto di una seconda arma da fuoco, rivoltella o pistola automatica, oltre a quella di ordinanza anche quando sono fuori servizio. Sono solo alcune delle misure del nuovo pacchetto sicurezza approvato nel Consiglio dei ministri di oggi pomeriggio.

Provvedimenti studiati dai ministeri dell'Interno, della Giustizia e della Difesa, che comprendono anche nuove norme sulla gestione e sulla protezione dell'identità dei collaboratori di giustizia. Ma andiamo con ordine. Si comincia dall'inasprimento delle pene nei confronti di chi aggredisce un appartenente alle forze dell'ordine. «Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, si applica la reclusione da due a cinque anni - si legge nella documento

:

