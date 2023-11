The Buccaneers: la nuova serie in costume da non perdere

Un mix tra Bridgerton e Euphoria, The Buccaneers è la nuova serie da non perdere se amate le storie in costume, i triangoli amorosi e… i barboncini colorati. Le serie in costume, lo sappiamo, sono un fenomeno di grande successo. Dopo i period drama degli scorsi decenni, il genere sta ritornando in auge grazie a titoli molto popolari come Bridgerton e The Gilded Age, che stanno lavorando tra l'altro per rinnovare i canoni espressivi e anche i temi trattati in questi contesti.

Se dunque vi piace il filone, la prossima serie da divorare è The Buccaneers, disponibile dall'8 novembre sulla piattaforma streaming Apple Tv+. E la garanzia, in questo caso, è anche data da un nome ben specifico: quello di Edith Wharton. Forse questo nome di per sé non dice molto, ma basta ricordare che questa scrittrice e romanziera americana vissuta a cavallo tra Ottocento e Novecento è la prima donna ad aver vinto il premio Pulitzer e, come se non bastasse, per via di un romanzo divenuto immortale come L'età dell'innocenza del 192

