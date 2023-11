Brad Pitt presenta la sua nuova fidanzata

Almeno stando a quanto riferisce un insider al magazine americano People: "La star hollywoodiana presenta la de Ramon come la sua nuova fidanzata", avrebbe confessato la fonte. Dopo la lunga relazione con Angelina Jolie e il burrascoso divorzio per l'attore, 59 anni si tratterebbe della prima vera relazione sentimentale ufficiale. L'insider avrebbe anche svelato che i due "stanno benissimo insieme", dopo un anno circa di frequentazione e che "Ines rende Brad molto felice".

La notizia arriva dopo che il duo avrebbe fatto la prima apparizione pubblica insieme al 12esimo LACMA Art+Film Gala pochi giorni fa. Anche se Brad e Ines non hanno posato insieme, pare che siano apparsi "super affettuosi" e, ha continuato l’insider, "ridevano e scherzavano con tutti quelli intorno a loro. Sembrava che si stessero proprio divertendo".il divo di "Bullet Train" avrebbe quindi finalmente trovato una donna in grado di "sostituire" Angelina Jolie, da cui ha divorziato ormai da quasi sette ann

AGENZİA_ANSA: La mappa degli iceberg in un centesimo di secondoGrazie all’Intelligenza Artificiale, la mappatura degli iceberg può mettere il turbo: un nuovo sistema, sviluppato dall’Università britannica di Leeds, è in grado di tracciare in modo rapido e accurato l’estensione degli iceberg in Antartide, portando a termine il compito in un centesimo di secondo, ossia 10mila volte più velocemente degli esseri...

AGENZİA_ANSA: Premier League: il Chelsea ferma il Manchester City, Liverpool secondo con l'ArsenalDecisivo per il 4-4 il rigore al 95' dell'ex Cole Palmer (ANSA)

TUTTOSPORT: Mourinho, furia su Massa in Lazio-Roma: “Non hai avuto le palle”Il tecnico giallorosso chiedeva un secondo cartellino giallo, per proteste, nei confronti di Immobile: i dettagli

İLMESSAGGEROİT: Autovelox di Torricella, crescono dubbi e battaglia legale sulla regolarità della postazioneRIETI - Nessun illecito né errore amministrativo secondo il sindaco e la sua giunta....

TUTTOSPORT: Napoli, Garcia via? Chi sarà il prossimo allenatore secondo i bookieSempre più probabile l'allontanamento del tecnico francese e i bookie hanno aperto il gioco sul suo erede: i nomi più caldi sono accompagnati dalle immancabili sorprese

SOLE24ORE: La Cina aumenta la sua presa sul rame: nel 2023 quota del 45% della produzione globaleSecondo le previsioni la capacità di fusione dinese di un metallo chiave per la transizione energetica mondiale aumenterà di un altro 45% entro il 2027

