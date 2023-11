Manifestazione nazionale per lo sciopero generale a Roma

Il Segretario generale della UIL Pierpaolo Bombardieri e il Segretario generale della CGIL Maurizio Landini alla manifestazione nazionale per lo sciopero generale Roma, ma la protesta è partita. Alla base delle manifestazioni di oggi il secco “no” ai contenuti della Legge di bilancio e le politiche del Governo Meloni."Altre cose devono scendere: le bollette, il caro vita, gli over 60 dai ponteggi" .

Sono solo alcuni degli slogan sugli striscioni che i manifestanti hanno portato con sé da tutta Italia alla manifestazione in corso a Roma a Piazza del Popolo."Questa non è solo una Piazza del Popolo strapiena è una piazza del popolo lavoratore, di chi fa funzionare il Paese. E vi dico che stiamo riempendo tutte le altre regioni: tutte le pizze sono piene come non si vedeva da anni". Lo ha detto il leader Cgil Maurizio Landini dal palco di piazza del Popol

:

AGENZİA_ANSA: Sciopero generale con manifestazioni a RomaOggi lo sciopero generale . Cgil e Uil in Piazza del Popolo a Roma. 'Rappresentiamo la maggioranza del Paese, di chi paga le tasse: il governo sta portando a sbattere il Paese'. Le parole del segretario generale Cgil, Maurizio Landini. ANSA

