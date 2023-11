Sciopero generale con manifestazioni a Roma

Oggi lo sciopero generale. Diverse le manifestazioni in programma, con Cgil e Uil in Piazza del popolo a Roma. Bus e metro fermi dalle 9 alle 13. "Noi siamo qui perché rappresentiamo la maggioranza di questo Paese, di chi paga le tasse e con il lavoro tiene in piedi il Paese e che oggi non viene ascoltato da questo governo: in questo modo il governo sta portando a sbattere il Paese e noi non lo permetteremo. Noi a differenza del governo abbiamo in testa di dare un futuro al Paese, ai giovani".

Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, dalla manifestazione in piazza del Popolo nel giorno dello sciopero con la Uil."Siamo noi che con le nostre tasse paghiamo gli stipendi anche a chi è in politica e nel governo", aggiunge. "La risposta che c'è oggi in questa piazza dimostra che non il sindacato, non Landini o Bombardieri, ma le persone non vogliono rinunciare alla democrazia e ai loro diritt

:

ADNKRONOS: Alta tensione Cgil Uil-governo dopo precettazione sciopero Uil attacca: 'Squadrismo istituzionale'. Cgil valuta se portare avanti lo stop dei trasporti

Fonte: Adnkronos | Leggi di più »

SKYTG24: Sciopero dei trasporti ridotto a 4 ore dopo la precettazione firmata da SalviniLo stop indetto da Cgil e Uil , dopo l’intervento del Garante, ha portato a un lungo braccio di ferro. La precettazione firmata da Salvini ha ridotto lo sciopero dei trasporti a 4 ore. Il segretario della Uil ospite a Sky TG24: “Sciopero spalmato per stare sul territorio”

Fonte: SkyTG24 | Leggi di più »

İLFOGLİO_İT: Braccio di ferro tra Salvini e Landini sullo sciopero, ma i problemi tecnici restanoBraccio di ferro tra Salvini e Landini sullo sciopero, ma i problemi tecnici restano. Cgil e Uil ignorano la precettazione tranne per il settore dei trasporti: “Valutiamo cosa fare”. Oggi la decisione in conferenza stampa.

Fonte: ilfoglio_it | Leggi di più »

AGENZİA_ANSA: Sciopero, nuovo scontro fra Salvini e i sindacati, 'non possiamo dipendere dagli umori di Landini'Salvini: 'La legge me lo permette, non abbiamo bisogno di blocchi, fermi e scioperi, ma di correre e produrre. Ho firmato ieri sera l'ordinanza di precettazione dello sciopero' perché 'non possiamo dipendere dagli umori di Landini' ANSA

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più »

FATTOQUOTİDİANO: Sciopero, dopo la precettazione Salvini all’attacco dei sindacati: “Il Paese deve correre, non…Al quarto giorno di scontro con i sindacati e dopo la precettazione ordinata contro la mobilitazione dei trasporti promossa da Cgil e Uil per il prossimo 17 novembre, Matteo Salvini torna ad attaccare i sindacati. Lo fa davanti alla platea di Federmanager, riunita in assemblea annuale a Roma .

Fonte: fattoquotidiano | Leggi di più »

SOLE24ORE: Offensiva militare nel Myanmar si sposta verso l'ovest del PaeseL'offensiva militare contro la giunta nel Myanmar si sta dilagando verso l'ovest del Paese, nelle aree montagnose che separano l'ex Birmania dall'India. Le truppe ribelli avrebbero già conquistato due postazioni sulla frontiera, mentre soldati birmani hanno cercato rifugio in India per evitare rappresaglie.

Fonte: sole24ore | Leggi di più »