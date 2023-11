Maurizio Landini sfida il governo e parla degli scioperi del '43

Partiamo dal finale (in crescendo, come vuole la tradizione, di toni e di applausi). Zoom su Maurizio Landini, al termine di un discorso non breve. Prima sfida il governo, sul terreno molto politico del consenso, in quanto “non rappresenta la maggioranza degli italiani, quella la rappresentiamo noi”. Poi, addirittura, evoca gli scioperi del ’43 nelle fabbriche del Nord, che diedero un colpo al regime morente.

Per la serie veniamo da lontano – “noi che la democrazia l’abbiamo conquistata anche per loro” – e andremo lontano, combattendo “con l’idea di dare un futuro ai nostri giovani e al paese”. Insomma, chiude, come aveva iniziato, stabilendo un nesso tra questione democratica e questione sociale, fil rouge dell’intero discorso: l’“attacco alla Costituzione” (con la riforma) e ai diritti, compreso quello di sciopero, arma fondamentale del cittadino lavoratore su cui la si fonda la Carta. Tetto e fondamenta. Fa molto rosso antic

