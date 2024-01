Kiricocho: l'amuleto di Lautaro Martinez

Da La Plata a Milano corrono più di 11mila chilometri. Ma la benedetta tecnologia permette di inviare pensieri alla velocità della luce anche verso la terra del fùtbol. E viceversa. Ecco, nell’infuocato finale di San Siro fra Inter e Verona a far uso della messaggistica istantanea è stato Lautaro Martinez. Che, mentre qualcuno in tribuna pregava per incoraggiare Henry a sparare quel rigore in Curva Sud, ha utilizzato uno degli amuleti più infallibili che ci siano.

Sguardo concentrato, nove lettere che salgono dalla bocca dello stomaco fino ai denti, pronunciate con un sibilo: Kiricocho. Funziona quasi sempre: puoi urlarlo, sussurrarlo, pensarlo ad alta voce. Henry calcia sul palo, Lauti se la ride e si gode un’altra settimana da capolista. Chissà che non abbia mandato anche un pensiero a Carlos Bilardo, colui a cui si deve l’invenzione della parola-tabù per i rigoristi e non solo. L’hanno usata in tanti, da Chiellini a Griezman





