Weekend di eventi culturali a Roma

Primo weekend dopo le feste. Le atmosfere di Natale, i villaggi e i mercatini sono ormai archiviati, si torna all'ordinarietà. Un fine settimana in cui la Capitale riprende fiato dopo i numerosi eventi che hanno caratterizzato il periodo natalizio, ma questo non vuol dire che non abbia appuntamenti interessanti da proporre. Roma, sabato 13 e domenica 14 gennaio, accende i riflettori sulla cultura tra mostre, spettacoli teatrali, rassegne cinematografiche.

Non mancano occasioni per fare shopping (anche perché in giro ci sono i saldi). Ecco 12 eventi da non perdere questo weekend a Roma:Sarà aperta al pubblico nel weekend e fino al 31 gennaio, la mostra 'Una bella storia italiana', esposizione fotografica alla stazione di Roma Ostiense. La mostra racconta il viaggio della Fondazione FS nel decennio 2013-202





Un Capodanno di musica, spettacoli e feste sta per arrivare a Roma. Quest'anno, il 31 dicembre capita di domenica e, dunque, già dal sabato potranno avere inizio i primi festeggiamenti. Un fine settimana - l'ultimo del 2023 - che sarà ricco di appuntamenti per tutti, grandi e bambini, da non perdere in città. Se siete ancora indecisi, se siete alla ricerca dei migliori eventi in programma a Capodanno a Roma, eccone 10 che non potete assolutamente perdere, secondo RomaToday, sabato 30 e domenica 31 dicembre a Roma.Solo il 30 dicembre, a 40 anni dall'uscita, "Vacanze di Natale" torna nelle sale. Solo per un giorno si potrà rivedere sul grande schermo la versione restaurata e rimasterizzata per il cinema della commedia cult di Carlo Vanzina, prodotta dalla Filmauro di Luigi e Aurelio De Laurentiis e distribuita da Nexo Digital. Tante le sale di Roma e del Lazio in cui il film sarà eccezionalmente proiettato.

