Zirkzee ribalta l'Inter e lancia il Bologna ai quarti di finale di Coppa Italia

Come in campionato, ancora una volta è Joshua Zirkzee a indossare il cilindro e a ribaltare con le sue magie l’Inter al Giuseppe Meazza. Questa volta lo fa nel secondo tempo supplementare, da subentrato, con un doppio assist da prestigiatore che lancia il Bologna ai quarti di finale di Coppa Italia contro la Fiorentina.

Al 92’ Carlos Augusto illude San Siro con il colpo di testa del vantaggio, ma tra il 112’ e il 115’ l’olandese cambia le sorti della partita: segnano Sam Beukema e Dan Ndoye, ma è lui a prendersi buona parte dei meriti. Preoccupa Lautaro Martinez: non tanto perché fallisce insolitamente un rigore nel secondo tempo, ma perché dopo un centinaio di minuti di gioco esce dal campo per un affaticamento muscolare. Rispetto alla vittoria della scorsa domenica in casa della Lazio, Simone Inzaghi mantiene titolare soltanto chi non può cambiare causa defezioni: il trio difensivo, Matteo Darmian a destra e Lautaro in attacc





Sinner Musetti, Sonego, Arnaldi e Bolelli sfidano l’Olanda in Coppa DavisGuidati da Sinner Musetti, Sonego, Arnaldi e Bolelli sfidano l’Olanda in caccia di un posto nella semifinale di Coppa Davis. Con loro e capitan Volandri, il tifo di Matteo Berrettini

Sinner e Sonego da impazzire, Italia in semifinale di Coppa Davis!La nazionale azzurra supera a Malaga gli olandesi nei quarti di finale e strappa il pass per la top 4: attesa per l'avversaria tra Serbia e Gran Bretagna

Coppa Davis, Italia da favola: Serbia ribaltata, ora in finale con l'AustraliaStrepitosi gli azzurri che ribaltano la sconfitta di Musetti: prima Sinner schianta Djokovic, poi con Sonego completano l'opera nel doppio. Domani la finalissima contro l'Australia

L'Italia ritorna in finale di Coppa Davis dopo 25 anniDopo 25 anni, l'Italia si qualifica per la finale di Coppa Davis sconfiggendo la Serbia di Djokovic. Sinner e Sonego portano a casa il doppio e il passaggio in finale.

Jannik Sinner trascina l'Italia in finale di Coppa Davis dopo 25 anni𝐁𝐚𝐭𝐭𝐮𝐭𝐢 𝐃𝐣𝐨𝐤𝐨𝐯𝐢𝐜 𝐞 𝐊𝐞𝐜𝐦𝐚𝐧𝐨𝐯𝐢𝐜 𝟔-𝟑, 𝟔-𝟒 IL MATCH ➡️ … SkySport SkyTennis DavisCup Sinner Djokovic CoppaDavis2023

Coppa Davis, Italia in finale: Sinner-Sonego spezzano la Serbia di DjokovicCoppaDavis, impresa Italia: battuta la Serbia, domani la finale con l'Australia

