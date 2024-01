Juventus-Sassuolo, Allegri: 'Importante conquistare i tre punti'

La Juventus scenderà in campo martedì chiudendo il programma della prima giornata di ritorno della Serie A. I bianconeri ospiteranno il Sassuolo allo Stadium per rispondere all'Inter capolista, uscita con un 5-1 dalla trasferta di Monza, e tornare a -2 dalla vetta. Banco di prova importante per gli uomini di Allegri che nel match di andata contro i neroverdi di Dionisi hanno vissuto una delle serate più complesse di questa stagione.

L'allenatore della Juventus Massimilano Allegri ha presentato la sfida in conferenza stampa





La Juventus chiude i quarti di finale della Coppa Italia contro il FrosinoneLa Juventus scenderà in campo giovedì chiudendo il programma dei quarti di finale della Coppa Italia. I bianconeri ospiteranno (ore 21) il Frosinone per affrontare la vincente del derby tra Roma-Lazio in una serata che potrebbe diventare storica per l'allenatore della Juve Massimiliano Allegri: infatti con un successo l'ex guida tecnica del Milan raggiungerebbe quota 265 vittorie in bianconero. Allegri che entra già nella storia della Juventus toccando le 400 panchine, solo Giovanni Trapattoni (596) e Marcello Lippi (405) davanti a lui. La conferenza di Allegri L'allenatore della Juventus Massimilano Allegri ha presentato la sfida ai ragazzi di Di Francesco oggi nella conferenza stampa alle ore 14:15 presso la sala conferenze dell'Allianz Stadium. La diretta è stata trasmessa su Juventus TV. Come di consueto è possibile rileggerla sul nostro sito

Juventus, Allegri: 'Chiesa out per Frosinone'Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, presenta in conferenza stampa la sfida dello Stirpe contro il Frosinone: 'Insidiosa per vari motivi, il primo perchè è l'ultima prima di Natale. Durante le feste c'è un clima diverso, dobbiamo giocare con attenzione e concentrazione

Da Soulè a Yildiz, il metodo Allegri esalta i giovani della JuveL'abbraccio di Matias e Kaio Jorge nel giorno del lancio da titolare di Yildiz sono l'ultima immagine di Allegri sul tema della sua gestione dei giovani: dal punto di vista tecnico e umano

Juve, i migliori per media voto: al 1° posto un capolavoro di AllegriDopo 17 giornate di campionato, prendendo come riferimento le pagelle di Tuttosport, ecco chi si è messo più in mostra tra i bianconeri

La conferenza di Allegri dopo Juve-Roma: rivivi la diretta

